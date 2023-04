Incidente a Gorlago: ciclista muore investito da un pullman che lo stava superando

Gorlago (Bergamo) – Una mattinata di svago sulle due ruote si è trasformata in tragedia, oggi, a Gorlago in provincia di Bergamo. Un uomo di 73 anni, Alessandro Cadei di Villongo, ha perso la vita mentre pedalava con un gruppo di amici lungo l’ex strada provinciale 89, investito da un pullman. L'incidente è avvenuto nel centro al paese, vicino al cimitero. Questa la ricostruzione del tragico incidente: l’uomo era uscito per un giro in sella alla sua bici sul lago di Iseo quando, intorno alle 11.30, la comitiva è stata affiancata da mezzo di una ditta di Palosco che procedeva verso Trescore e li voleva sorpassare. Il 73enne a quel punto avrebbe perso l’equilibrio, forse a causa di un tombino, andando a cadere proprio verso il pullman che non ha potuto evitare l’impatto.

Gli amici che erano con lui sono subito intervenuti per soccorerlo e chiamare aiuto. La centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza, l’automedica in attesa dell’arrivo dell'elisoccorso da Brescia. Purtroppo una volta giunti sul posto i soccorritori hanno fatto di tutto per rianimarlo ma inutilmente. Sotto choc, invece, l’autista del pullman.