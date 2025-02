Bergamo, incidente sulla Statale 42: morti Leonardo Longaretti, figlio del vicesindaco di Gorlago, e Bel Gassem Jandaoui

Alba tragica sabato mattina sulla statale 42 all’altezza di Albano Sant’Alessandro, dove un’auto e un furgone sono rimasti coinvolti in un terribile incidente. Pesante il bilancio: due morti, entrambi residenti a Gorlago. Si tratta di Leonardo Longaretti, 24 anni, figlio del vicesindaco di Gorlago, e Bel Gassem Jandaoui, 56 anni, ambulante di origini marocchine.

Vigili del fuoco in azione a Brusaporto

Lo schianto, un frontale, intorno alle 5.30 all’altezza del bivio che porta in Val Camonica. Secondo una prima ricostruzione, Leonardo stava tornando a casa dopo una serata in compagnia di amici a bordo di una Cinquecento XL. Studente di Ingegneria meccanica al Politecnico di Milano, stava svolgendo gli ultimi esami e proprio venerdì ne aveva sostenuto uno. Si era fermato a cena con amici per poi rientrare a Gorlago dalla famiglia. Bel Gassem aveva da poco salutato la moglie e si era messo alla guida del suo furgone Mercedes in direzione Treviglio per andare a lavorare al mercato. Residente a Gorlago dal ‘99, abitava a poche decine di metri dai Longaretti. Lascia due figli. Nel suo van trasportava il materiale per lo stand e gli abiti che vendeva nelle varie piazzole commerciali del territorio.

I due mezzi si sono scontrati frontalmente e nell’impatto la Cinquecento si è incendiata: il personale medico giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dello studente. Vani i soccorsi: sul posto due ambulanze e un’auto medica, oltre alla polizia stradale, ai vigili del fuoco, che con due squadre hanno lavorato per ripulire la carreggiata, e il personale di Anas per la gestione dell’emergenza e il ripristino della circolazione. Le salme di Leonardo e Bel Gassem sono state trasferite all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.