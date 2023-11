Incidente a Brusaporto, anziana travolta e uccisa da un furgone mentre va in bici

Un’anziana di 84 anni è stata investita e uccisa da un furgone mentre percorreva in bici viale Lombardia, a Brusaporto, in provincia di Bergamo. Il grave incidente è avvenuto domenica pomeriggio intorno alle 15.30.

Non è chiara, al momento, la dinamica dello schianto, né si conosce l’identità della vittima. Sul posto sono intervenuti due automediche e un’ambulanza, ma la donna è probabilmente morta sul colpo e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Questa è solo l’ultima di una lunga serie di ciclisti rimasti coinvolti in incidenti stradali, molti dei quali sono poi deceduti. Circa un terzo delle morti che avvengono in Lombardia coinvolgono pedoni o biciclette (la maggior parte a Milano). Mediamente, nella regione, avvengono circa 12 incidenti al giorno.

Su strade urbane, secondo i dati di OpenPolis, è più probabile avere incidenti – circa tre quarti del totale avvengono in città – ma le strade statali e provinciali hanno un indice di mortalità quasi due volte superiore. Bergamo, per altro, è il capoluogo in cui avvengono più incidenti nella regioni (5,1 ogni mille abitanti), seguono Cremona (3,5), Milano (3,5) e Pavia (3,4).

Poche ore prima dello schianto, a Cassano Magnago, un uomo di 38 anni è morto dopo essersi ribaltato mentre percorreva la tangenziale di Novava, all’altezza dell’uscita di Trecate. Si chiamava Alessandro Occhiato, aveva due figli ed era appassionato di motori.