Bergamo, principio di incendio sul pullman: soccorse in autostrada cinquanta persone

Bergamo – Paura ma fortunatamente nessuna conseguenza grave per i passeggeri di un pullman Flixbus in transito lungo il tratto in provincia di Bergamo dell'autostrada A4. Intorno alle 11.20 l’abitacolo del mezzo si è riempito di fumo per un principio d'incendio dovuto, secondo quanto ricostruito, ad un guasto elettrico. È successo nei pressi del casello di Bergamo, dove l'autista ha accostato e fatto scendere tutti, una cinquantina i persone, tra cui diversi giovani e giovanissimi. Alcuni passeggeri sono stati poi medicati dal 118, nessuno è grave. I vigili del fuoco sono intervenuti con diversi mezzi e hanno messo in sicurezza il pullman.

L’autobus veniva da Brescia ed era diretto a Torino.