Incendio distrugge appartamento a Ubiale, anziana intrappolata in casa chiede aiuto dal balcone

Ubiale Clanezzo (Bergamo), 11 agosto 2024 – Viva grazie al provvidenziale intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Zogno che l’hanno estratta prima che il rogo divampasse in tutta l’abitazione. L’ottantunenne era affacciata a una finestra di casa e gridava aiuto. Si è sfiorato il dramma venerdì notte a Ubiale Clanezzo, in via Strada Vecchia, a causa di un incendio scoppiato in un appartamento. I pompieri hanno raggiunto la donna con una scala appoggiata al muro e portata in salvo: affidata alle cure dei sanitari del 118, successivamente è stata trasportata al Papa Giovanni XXIII per essere sottoposta a accertamenti. È successo intorno all’uno. Restano da chiarire le cause.

L’abitazione dove è scoppiato il rogo è una palazzina a tre piani utilizzata come residenza per le vacanze ed è abitata da una coppia di anziani. La donna era in casa con il marito quando sono divampate le fiamme. Il marito è uscito di casa mentre la pensionata si era attardata per provare a salvare il salvabile. Scattato l’allarme sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Zogno (Aps e boschivo), della centrale di Bergamo (autoscala e Aps), i volontari di Madone, con l’autobotte. La squadra di Zogno, giunta per prima in posto, ha raggiunto l’interno della casa se non dalla finestra da dove l’anziana era affacciata. Dopo aver posizionato una scala in corrispondenza, un vigile del fuoco è salito dall’esterno e ha superato il davanzale per poi entrare nella casa in fiamme con una tubazione volta a proteggere la persona bisognosa di aiuto dal calore e dai fumi. Nel frattempo un secondo vigile del fuoco, anche lui salito dalla scala, ha recuperato la donna e l’ha portata fuori dall’appartamento con la scala da cui era entrato nell’edificio. Il lavoro di spegnimento è stato difficile, la bonifica è durata fino alle 5 di sabato mattina.