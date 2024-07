Vasto incendio in una falegnameria. Danni per un milione

Hanno lavorato tutta la notte con numerose squadre in azione per domare il vasto incendio scoppiato lunedì sera alla falegnameria “Losa Legnami“ di Mapello. In azione i vigili del fuoco di Madone, Romano di Lombardia, Zogno, Treviglio e Dalmine cui hanno dato il cambio i colleghi di Dalmine e Zogno con i vigili del fuoco della centrale di Bergamo. Numerose le squadre che hanno lavorato senza sosta con circa una trentina di uomini per spegnere il rogo che ha devastato il laboratorio della falegnameria, un capannone di circa 3mila metri quadrati alle spalle del centro commerciale Il Continente, in via Strada Regia. Dalla prima bonifica effettuata ieri mattina fino a mezzogiorno, sono tonnellate di legname andate in fumo e si parlerebbe di un milione di euro circa il danno.