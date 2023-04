Orio al Serio, autobus in avaria e incendio: 90 passeggeri trasferiti su un altro mezzo

Bergamo, 11 aprile 2023 – Autobus in avaria e principio di incendio all’aeroporto di Orio al Serio.

Questa mattina, poco prima delle 6.30, un autobus dell’azienda FC Handling, in servizio sul piazzale dell’aerostazione di Milano Bergamo, ha subìto un guasto durante l’operazione di trasferimento di passeggeri in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Copenaghen.

Il bus si è fermato fuori dall’area operativa, lungo la strada perimetrale. Dopo avere fatto scendere i circa 90 passeggeri, fatti defluire e assistiti in un’area di sicurezza antistante il piazzale aeromobili, il personale FC Handling è intervenuto con gli strumenti in dotazione sul piazzale per spegnere un principio di incendio che si è prodotto sul mezzo evacuato, domato definitivamente con l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Orio al Serio.

Non ci sono stati danni a persone o cose. L’operazione di imbarco dei passeggeri è proseguita con trasferimento a bordo di altro autobus e il volo per Copenaghen ha rispettato l’orario di decollo programmato alle 6:50. Le operazioni di volo si sono svolte regolarmente, non hanno subìto interruzioni, né ci sono stati ritardi. Il mezzo incendiato è stato rimosso dalla strada perimetrale con un carro attrezzi