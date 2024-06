In quattro Case di comunità ambulatori infermieristici attivi

A partire da lunedì saranno attivi quattro nuovi servizi territoriali nella zona dell’Asst Bergamo Est: gli ambulatori infermieristici nelle Case di comunità di Gazzaniga, Calcinate, Trescore Balneario e Vilminore di Scalve. Questa tipologia di ambulatorio, organizzato e gestito da personale infermieristico, offre all’utente assistenza sanitaria di base, educazione sanitaria e informazioni per l’autocura e l’assistenza a domicilio. In linea con la riforma del sistema socio-sanitario e il Pnrr, l’ambulatorio si colloca tra i servizi previsti nelle Case di comunità, strutture che si caratterizzano per la promozione di un modello di intervento multidisciplinare, in cui tutti i professionisti, sanitari e sociali, lavorano e collaborano in modo integrato e sinergico, per trovare soluzioni ai bisogni di salute del cittadino. "L’ambulatorio infermieristico – spiega la direzione dell’Asst Bergamo Est – rappresenta una proposta innovativa nella rete dell’offerta dei servizi territoriali, un luogo di prossimità dove l’infermiere incontra il cittadino con un bisogno di salute e dove è possibile: migliorare l’accessibilità e la fruibilità da parte dei cittadini ai servizi sanitari, costruire un ponte tra ospedale e territorio; garantire una rilevazione e valutazione dei bisogni di assistenza infermieristica, dando risposte appropriate orientate al benessere del cittadino; promuovere stili di vita salutari e processi di autocura; promuovere attività di prevenzione e interventi di educazione sanitaria, favorendo la partecipazione del caregiver".