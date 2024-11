In monopattino contro un’auto. Grave cinquantenne

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il cinquantaquattrenne di Brembate che alla guida del monopattino si è scontrato con un’auto in via Toscana, a Curno, a due passi dalla Briantea. L’incidente ieri pomeriggio intorno alle 16.10. Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti della Stradale di Bergamo, pare che l’uomo stesse procedendo in contromano con il monopattino quando sarebbe entrato in contatto con un’auto impegnata in una manovra di svolta. La dinamica comunque ieri sera era ancora in fase di ricostruzione.

Quel che è certo è che l’impatto è stato violento. Scaraventato a terra, il conducente del monopattino ha riportato traumi a volto, torace, schiena e a un braccio. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto ambulanza e automedica. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al ferito che era cosciente. Il cinquantaquattrenne, intubato, è stato poi trasferito all’ospedale cittadino per accertamenti più approfonditi.

F.D.