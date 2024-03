In IhL sfide decisive: Como vede la semifinale. Varese, in svantaggio con Feltre, ci spera ancora

Martedì i primi segnali, ora la certezza: Como può provare a far saltare il banco. Altra impresa dei lariani, che hanno conquistato anche gara-3 dei quarti di finale di IhL battendo Pergine all’overtime, con un 6-5 maturato al termine di una partita da ’’montagne russe’’. Gli uomini di mister Da Rin, galvanizzati dal successo di pochi giorni fa, non si sono fatti intimidire né dal tifo contro né dal gol subito dopo pochi secondi. All’overtime i biancoblù hanno mantenuto i nervi saldi trovando il gol decisivo con Vozovik. Ora la serie recita 2-1 per Como, che stasera alle 20.30 davanti al proprio pubblico avrà il primo match point, che se sfruttato aprirebbe le porte ad una inaspettata semifinale.Ancora vive anche le speranze di Varese, che pur soffrendo ha ottenuto il primo successo (4-2 in rimonta con doppietta decisiva di Piroso) nella serie con Feltreghiaccio, ora avanti 2 gare a 1. Oggi alle 19.30 i Mastini cercheranno un altro successo per pareggiare i conti.

Alessandro Stella