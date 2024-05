In auto undicimila euro in rossetti rubati. Due bergamaschi nei guai

Uno scatolone di rossetti sistemato sul sedile posteriore della loro auto e per i due bergamaschi fermati dai carabinieri sono cominciati i guai. Martedì una pattuglia di carabinieri ha notato un’auto con a bordo due persone di 43 e 35 anni, noti per precedenti di polizia. I militari hanno seguito l’auto l’hanno fermata per un controllo. Sul sedile posteriore della vettura hanno notato uno scatolone all’interno del quale i militari hanno trovato 280 confezioni di rossetto di una nota marca per un valore complessivo di 11mila euro. I carabinieri hanno chiesto ai due di mostrare la ricevuto dell’acquisto, richiesta alla quale nessuno dei due ha saputo esaudire. Di lì il sequestro della merce e la denuncia per entrambi i bergamaschi per ricettazione. P.G.R.