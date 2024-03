In auto contro un muro. Ragazzo di 22 anni ricoverato in Rianimazione

Prima il malore alla guida, poi lo schianto in auto contro il muro di un edificio. Un ragazzo di 22 anni è ricoverato in gradi condizioni all’ospedale di Lecco. L’altra sera, mentre al volante della sua Fiat Panda vecchio modello percorreva gli stretti vicoli di Rancio, Rione di Lecco, è svenuto, ha perso il controllo dell’utilitaria ed ha terminato la corsa contro la facciata di uno stabile. Fortunatamente non ha investito nessuno. Nonostante l’impatto non ha riportato ferite gravi. A preoccupare semmai è il grave malore che ha accusato nonostante la giovane età. Al momento è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Lo hanno soccorso i sanitari di Areu con i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale.