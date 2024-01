Il pronto intervento dei vigili del fuoco limita i danni del rogo

Un incendio ha interessato, nel tardo pomeriggio di lunedì, il tetto di una abitazione che si trova in via Pecchio ad Ottobiano. Le fiamme, non è ancora chiaro quali siano state le modalità grazie alle quali si sono sviluppate, hanno intaccato una parte della superficie. La tempestiva richiesta di intervento ai vigili del fuoco ha consentito di limitare i danni. Sul posto sono intervenute le squadre di Mortara e Mede oltre all’autoscala inviata da Pavia: grazie al lavoro dei diversi distaccamenti, che si è protratto per oltre tre ore, il rogo è stato contenuto. Sul luogo dell’incendio sono arrivati anche il sindaco di Ottobiano, Giuseppe Campeggi e il personale della polizia locale. Per fortuna non si sono registrati feriti.