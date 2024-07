Il presidente del Coni Lombardia: "Sono orgoglioso dei nostri atleti"

In occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024, che verranno inaugurate con la consueta cerimonia questa sera, il presidente del CONI Lombardia Marco Riva, ha voluto salutare e incitare tutti gli atleti italiani impegnati:

"Carissime e Carissimi,

a nome del mondo sportivo lombardo, rivolgo un saluto alle atlete e agli atleti che si sfideranno nei prossimi giorni in Francia sotto il simbolo dei cinque cerchi - ha esordito Riva -. Le Olimpiadi di Tokyo sono state motivo di orgoglio per il nostro movimento e oggi rinnoviamo la speranza di vedere di nuovo sventolare in alto la bandiera tricolore".

Riva ha proseguito il suo intervento evidenziando quanto sarà importante, per diversi aspetti, il risultato dell’Olimpiade di Parigi: "Trarremo ispirazione dalle gesta dei nostri atleti, sostenuti da dirigenti e tecnici, per proseguire nel percorso di sviluppo che rappresenta un punto cruciale della nostra missione che abbraccia tutti i settori della vita economica, sociale e politica".

E sulle Olimpiadi invernali:

"A meno di due anni da Milano-Cortina, cresce l’emozione nei nostri cuori al pensiero di sentire risuonare nel mondo l’inno italiano, celebrando la vittoria di un popolo che affronta ogni giorno l’avventura dello sport in piena armonia con i valori olimpici. Siamo con voi, atlete e atleti italiani e lombardi. Con gratitudine".

Matteo Baconcini