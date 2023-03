Il posto in Comune Come candidarsi

L’occasione è di quelle da segnare in agenda per diplomati e laureati: entrare nelle liste dei candidati idonei a essere assunti dagli enti locali. A offrirla è Asmel, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, che riunisce oltre 4.000 enti in tutt’Italia di cui più di 400 in Lombardia. C’è tempo fino al 22 marzo per non avere rimpianti e provarci. Gli avvisi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Concorsi: il primo prevede l’aggiornamento annuale degli elenchi già esistenti con 15 profili professionali. Mentre il secondo riguarda 16 nuovi profili ripartiti tra laureati, diplomati e operai specializzati. Si tratta di un’occasione da non sprecare per chi desidera lavorare nella pubblica amministrazione o chi già è dipendente pubblico ma desidera avvicinarsi alle regioni d’origine o migliorare la propria posizione. Gli elenchi idonei vengono realizzati con una procedura di selezione telematica a cura di Asmel dopo la pubblicazione degli avvisi in Gazzetta. Subito dopo ogni Comune che partecipa all’iniziativa può invitare gli iscritti negli elenchi a partecipare al concorso per l’assunzione nel proprio ente. Inoltre, in collaborazione con Sda Bocconi - la School of Management dell’università milanese - ai neoassunti assicura un percorso di formazione in ingresso per acquisire nuove competenze e migliorare quelle già in possesso. Per entrare negli elenchi occorre superare una prova multdisciplinare a risposte multiple online: la domanda va presentata in via telematica, attraverso la piattaforma digitale già operativa e raggiungibile da www.asmelab.it.

Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo www.asmel.euelencodiidonei.

Luca Balzarotti