Il ponte di Gorle: riapertura anticipata a domani

È stata anticipata a domani l’apertura del ponte Marzio, a Gorle, che in un primo tempo era stata annunciata per il 25 settembre dopo lo slittamento a causa a causa di ritardi nei lavori. Chiuso dal 12 giugno, il prolungarsi del cantiere oltre l’inizio delle scuole aveva sollevato non poche polemiche. I cittadini del circondario si sono spesso lamentati, spaventati dalle conseguenze sulla circolazione in vista della ripartenza delle scuole.

Il cantiere ha avuto lo scopo di riqualificare e mettere a norma la struttura. Inoltre, il progetto ha previsto la creazione di nuovi parapetti prima rovinati e insicuri, in quanto alti solo 85 centimetri e perciò non a norma di legge, nonché la riqualificazione del lato nord del ponte, togliendo le tubature e la gronda presenti. F.D.