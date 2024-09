Il meglio di agricoltura e zootecnia. Apre la Fiera di Sant’Alessandro

Le ultime tecnologie del mercato, macchinari agricoli di ultima generazione, zootecnia, settore agroalimentare, tavole rotonde, una grande area espositiva. Nel solco di una tradizione millenaria, torna da oggi a domenica al polo fieristico di via Lunga a Bergamo la Fiera di Sant’Alessandro, la rassegna dedicata all’agricoltura, organizzata da Bergamo Fiera Nuova in collaborazione con Promoberg, che ogni anno richiama migliaia di visitatori provenienti da tutta la regione e dalle regioni vicine. Due le novità in programma. La prima riguarda l’apertura anticipata della rassegna: per la giornata inaugurale di oggi (ingresso gratuito) il pubblico potrà visitare l’area espositiva di 35mila mq dalle 9 alle 21 e non solo il pomeriggio come gli scorsi anni.

La seconda novità interessa invece il tradizionale "Concorso internazionale del cavallo purosangue arabo", in calendario il 14 e 15 settembre, da 12 edizioni nel programma ufficiale della kermesse: quest’anno il concorso si sposterà a Zanica, al centro ippico "La Rosa Bianca". In più ci sarà un’ulteriore competizione di prestigio internazionale: l’"Egyptian Event Europe 2024 - Specific Origin Show".

Come sempre, la fiera sarà un punto di riferimento anche per gli operatori professionali del settore per scoprire l’intera filiera rurale e toccare con mano i risultati del lavoro delle aziende agricole e zootecniche. Nota dolente: a causa delle disposizioni di Regione Lombardia in materia sanitaria, riguardanti in modo particolare la malattia infettiva (non contagiosa per gli essere umani) Blue tongue, gli organizzatori hanno annullato le iniziative che vedevano protagonisti bovini e ovo-caprini. Nel padiglione A del polo fieristico troveranno spazio le associazioni di categoria, i consorzi di tutela e promozione, la grande area dedicata all’agroalimentare, una zona dedicata alle energie alternative e rinnovabili. Il padiglione B ospiterà le attrezzature (dai macchinari agricoli a quelli per il giardinaggio), la galleria centrale sarà il regno dello stile western, con abbigliamento, artigianato etnico, musiche e balli country. Non mancheranno esposizioni e dimostrazioni della filiera del bosco, del legno e dell’energia. Complessivamente saranno una ventina le categorie merceologiche in esposizione.

Michele Andreucci