Il martello si stacca e lo colpisce al volto. Carpentiere in ospedale

Singolare infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri in una carpenteria di Soncino. Poco prima delle 16.30 un operaio di 47 anni del posto stava lavorando con un martello quando a un certo punto, mentre stava battendo su un pezzo di metallo, la testa in ferro del martello si è staccata dal manico in legno e lo ha colpito violentemente a un occhio, provocandogli una larga ferita. Sul posto è stata fatta intervenire una ambulanza della Croce Verde di Soncino e i soccorritori hanno dapprima stabilizzato l’operaio infortunato e poi lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Crema, dove il ferito è stato ricoverato. Nel frattempo nella carpenteria sono arrivati i carabinieri e i tecnici della medicina del lavoro dell’Asst di Crema per verificare le cause del sinistro.Pgr