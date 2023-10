Il marito morto nello schianto di venerdì. Anche la moglie di 70 anni non ce l’ha fatta

GHEDI (Brescia)

Dopo il marito, è morta anche la moglie. Non ce l’ha fatta Maresca Magherini, la settantenne toscana rimasta coinvolta con il consorte in un tragico schianto accaduto nel pomeriggio di venerdì sulla Lenese, in territorio di Ghedi. La donna è deceduta la notte tra venerdì e sabato in Poliambulanza, dove era stata ricoverata in condizioni disperate. Poche ore prima, ancora sull’asfalto, era deceduto appunto il marito, Morando Landini, 76 anni, di Dicomano (Firenze). La coppia viaggiava sulla Provinciale 668 su una Suzuki bianca in direzione di Leno quando poco dopo le 17, all’altezza della floricoltura Tracconaglia, per motivi in corso di accertamento è avvenuto lo schianto. Landini avrebbe perso il controllo dell’auto urtando la fiancata di una Lancia Y che si muoveva in senso opposto. Per l’impatto la Suzuki è entrata in testacoda, perdendo definitivamente il controllo e piombando nella corsia di marcia sbagliata. In quel frangente transitava un furgoncino diretto a Montichiari e il frontale è stato violentissimo e inevitabile. Marito e moglie erano rimasti incastrati tra le lamiere.

A estrarli ci hanno pensato i Vigili del fuoco. Landini purtroppo era già morto (non si esclude possa avere avuto un malore, e questo spiegherebbe anche la sbandata fatale), mentre la moglie era stata ricoverata in prognosi riservata in ospedale a Brescia. Sono finiti in ospedale, ma con ferite lievi, pure la donna che era al volante della Lancia Y, una 48enne di Isorella, e l’uomo che guidava il furgone, un 46enne di Asola (Mantova).

Beatrice Raspa