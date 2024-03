Il Fanfulla cerca il colpo a sorpresa a Forlì. Sangiuliano e Sant’Angelo, punti per la tranquillità

La trasferta di domani a Forlì per il Fanfulla è un banco di prova importante a questo punto della stagione. Il Guerriero bianconero contro i forlivesi, al momento terzi nella serrata ed equilibrata lotta al vertice del girone D della serie D, hanno l’occasione di poter consolidare, uscendo con un risultato positivo dalla prossima giornata di campionato, la propria classifica, dando delle risposte importanti al proprio allenatore Omar Albertini. Al Morgagni è vero non sarà vita facile ma per i ragazzi lodigiani, ma crederci è d’obbligo dal primo all’ultimo minuto per provare a fare lo sgambetto ad una grande del torneo che nutre le sue legittime ambizioni. Per quanto concerne il Sangiuliano City del tecnico Andrea Ciceri, impegnato a raggiungere quanto prima la quota della matematica salvezza, l’impegno in casa del Borgo San Donnino che ha i suoi guai in classifica cui pensare, non deve assolutamente rappresentare un intralcio sul proprio cammino. Infine per il Sant’Angelo a Castel Maggiore, nel bolognese, contro il Progresso domani pomeriggio allo stadio Clara Weisz vale il medesimo discorso da dover chiudere al più presto e con la tranquillità necessaria per far contenti i tifosi. La squadra di mister Vincenzo Scarpa ha tutte le qualità per riuscire nell’impresa senza patemi. L.D.F.