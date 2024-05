Il ct azzurro Pontoni non ha dubbi: "Non siamo solo una moda"

Conto alla rovescia per la terza edizione del Campionato Italiano Gravel di Golferenzo, nonché prima edizione del Gran Premio Borgo dei Gatti. Il Campionato Italiano Gravel è in programma domenica 30 giugno e con il suo circuito da 42 km farà immergere agonisti e amatori nella cornice dell’Oltrepò Pavese. Ad aver già provato il percorso è stato niente meno che il CT della nazionale italiana di Ciclocross e Gravel Daniele Pontoni, che alla presentazione dell’evento si è detto entusiasta: "Discese tecniche, salite dure, asfalto, sterrato, ma anche panorami mozzafiato e passaggi dal borgo medievale: non manca nulla nel percorso di Golferenzo. La Gravel ora sembra una ’’moda’’, ma è qui per rimanere e potrà fare tanto bene sia allo sport agonistico che al turismo".

Alla presentazione il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni e il presidente della commissione fuoristrada Massimo Ghirotto. Ultimo, non per importanza, il campione Evgenij Berzin che ha rinnovato l’invito al grande appuntamento tricolore in Oltrepò Pavese: "Grazie a Emanuele Bombini, gravellisti ci vediamo il 30 giugno. Non vedo l’ora".