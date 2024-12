Il concerto di Natale sostiene Spazio Autismo

Un evento dal cuore solidale, pensato per raccogliere fondi a favore di un nuovo progetto dell’assessorato alle politiche sociali del Comune di Bergamo insieme a Spazio Autismo. È il 18esimo concerto di Natale organizzato da Pro Loco Città di Bergamo, in programma sabato alle 20,30 presso l’Auditorium del Seminario vescovile in Città Alta. Il concerto, grazie al supporto di diversi sponsor, sarà ad ingresso gratuito (su prenotazione al sito www.eventbrite.it), ma chi vorrà, all’uscita, potrà lasciare un’offerta che andrà a sostenere l’attività di Spazio Autismo. "Il nostro progetto - spiega il presidente dell’associazione Tino Manzoni - è la ristrutturazione di Cascina Ponchia nel quartiere cittadino di Monterosso, da adibire a struttura di accoglienza per dodici persone autistiche". Sul palco si esibiranno la soprano Silvia Lorenzi e Paolo Favini con la sua Evolution band. Sarà un viaggio dal 1600 inglese di Purcell al ‘700 Haendeliano, fino al 1800 del venezuelano Hahn e di Tchaikovsky, per poi effettuare un salto in avanti con le melodie anni ‘60 e fino alle suggestioni musicali dei nostri giorni. "Sono state scelte - spiega la soprano Silvia Lorenzi - le note più suggestive. La band è elegante, con un quartetto d’archi, una sezione di fiati corposa, un ensemble che chiudereà l’esibizione con un canto di Natale". "Il Natale - spiegano gli organizzatori - ha sempre bisogno di rinnovare l’emozione di accogliere tutti con rinnovato entusiasmo. Quest’anno con la direzione artistica di Roberto Gualdi e la collaborazione del Comune di Bergamo, lo facciamo sorridendo".