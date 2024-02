Il Brescia ha i playoff in testa

L’odierna gara con la Reggiana riveste un significato particolare per il Brescia. Battendo i granata di Nesta, infatti, le Rondinelle potrebbero compiere un passo deciso verso la salvezza, ma, al tempo stesso, avrebbero l’occasione giusta per guardare nuova convinzione ai play off. Un doppio balzo che non si preannuncia affatto facile da compiere, anche perché gli emiliani, che vogliono cancellare l’inatteso scivolone casalingo con la Ternana, nell’ultima trasferta sono riusciti ad imbrigliare la Cremonese e si presentano al Rigamonti assai motivati.

Per superare a pieni voti un simile esame di maturità, la squadra di Maran dovrà fare ricorso a tutta la determinazione che è valsa il pareggio alla fine del recupero nel match in casa della Sampdoria. Un obiettivo che la formazione biancazzurra, oltre agli infortunati Lezzerini e Fogliata, dovrà conquistare ancora senza Cistana e Borrelli (anche se per lui si parla di un posto in panchina), che non sono riusciti a recuperare ed hanno posticipato il loro rientro. Sono invece tornati a disposizione Olzer e Galazzi, che hanno scontato un turno di squalifica e si contendono un posto sulla trequarti a fianco di Bjarnason. Per il resto sono ancora diversi i ballottaggi che Maran dovrà risolvere nell’immediata vigilia di una partita che per il Brescia può rappresentare l’occasione per alzare l’asticella.

(4-3-2-1): Andrenacci; Dickmann, Adorni, Papetti (Mangraviti), Jallow; Bisoli, Paghera (Van De Looi), Bertagnoli; Bjarnason, Galazzi (Olzer); Moncini. Luca Marinoni