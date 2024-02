Il Brescia ci crede, ma serve un salto di qualità

Nonostante il risultato negativo, l’anticipo con il Como ha trasmesso indicazioni che possono diventare molto importanti per il prosieguo del cammino stagionale del Brescia. Partendo dagli aspetti positivi, anche se la sconfitta ha fatto scivolare a -1 dai play off la squadra di Maran, che nelle gare con il trio di testa è rimasta a mani vuote, la prova messa in mostra ha evidenziato che le Rondinelle possono alzare l’asticella e lottare con convinzione per un posto nei play off. Visti i precedenti, la salvezza rimane l’obiettivo fondamentale, ma Bisoli e compagni hanno il potenziale che occorre per pensare agli spareggi-promozione. C’è però un aspetto che, d’altra parte, richiede un’ulteriore crescita alla formazione biancazzurra, che deve migliorare soprattutto nella concretezza e in fase conclusiva. In questo momento, al di là delle risposte positive che stanno giungendo da Borrelli e Moncini, il Brescia deve trovare la precisione e la freddezza necessarie per concretizzare in gol il lavoro di tutta la squadra. Un ulteriore passo in avanti che le Rondinelle sono chiamate a compiere senza perdere altro tempo. Sabato, infatti, è in programma l’impegnativa trasferta in casa della Sampdoria dell’ex Pirlo. Uno scoglio davvero temibile per i biancazzurri di Maran che, però, possono cogliere questa occasione per dimostrare che a Brescia si può davvero credere nei play off. Luca Marinoni