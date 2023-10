Idraulici i più ambiti. Cercano estetisti e bar

Impiegato ufficio acquisti, 1 posto. Contratto: tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede di lavoro: Legnano. Centro per l’impiego AfolCpi Legnano: codice 35028. Parrucchiera specializzata, 1 posto. Contratto: tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Sede di lavoro: Legnano. Centro per l’impiego AfolCpi Legnano: codice 35016. Tecnico commerciale, 1 posto. Contratto: tempo

determinato finalizzato alla stabilizzazione. Centro per l’impiego AfolCpi Legnano: codice 35014. Cameriere, 1 posto. Contratto: tempo determinato di 6 mesi con ossibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Sede di lavoro: Gallarate. Centro per l’impiego di Gallarate-Sesto Calende: codice 11869. Idraulici, 5 posti. Contratto: tempo determinato 8 mesi con possibilità di proroghe. Sede di lavoro: Varese. Centro per l’impiego di Varese: codice 11939.