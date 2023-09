Idraulici e magazzinieri. Le assicurazioni cercano

Addetto inserimenti dati, 1 posto. Contratto: tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione, part-time. Sede di lavoro: Canegrate. Centro per l’impiego AfolCpi Legnano: codice 35104. Addetto magazzino e consegne, 1 posto. Contratto: tempo determinato finalizzato a indeterminato. Sede di lavoro: Legnano. Centro per l’impiego AfolCpi Legnano: codice 35080. Operatore specializzato, 1 posto. Contratto: tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Sede di lavoro: San Vittore Olona. Centro per l’impiego AfolCpi Legnano: codice 35070.

Idraulico esperto, 1 posto. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: zona laghi. Centro per l’impiego di Varese: [email protected]. Collaboratore investigativo in campo assicurativo, 1 posto. Contratto: inizalmente 6 ore. Sede di lavoro: Varese. Centro per l’impiego di Varese: [email protected]