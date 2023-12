Iacchetti dona un’ambulanza. La Cri: senza proclami, grazie

Enzo Iacchetti ha fatto un regalo a Bergamo, oltre che alla Croce rossa. Il noto showman lo ha fatto donando un’ambulanza. Ad ispirarlo è stato il periodo del Covid, che in Bergamo (e Brescia) ha il suo simbolo. Il gesto ha ricevuto i complimenti del presidente della Cri, Rosario Valastro, non solo per la donazione, ma anche per l’arte con cui è stata orchestrata. "Grazie - ha detto Valastro a Iacchetti- non solo per la donazione ma anche per come lo hai fatto: in silenzio, con grande attenzione". Valastro, visibilmente emozionato, ha tessuto elogi non solo di Iacchetti ma anche di tutti i volontari che hanno dato il massimo durante il lockdown, un periodo che ha messo alla prova tutti, compresi loro e le loro famiglie. "Siete eroi senza mantello, e grazie al vostro impegno, possiamo guardare fiduciosi al futuro", ha dichiarato con un sorriso che faceva intravedere un mondo di riconoscenza. La cerimonia si è conclusa con la consegna simbolica alla Città di Bergamo delle chiavi dell’ambulanza da parte di Rosario Valastro. M.P.