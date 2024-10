I trevigliesi diventano caricature

I trevigliesi messi in caricatura ed “esposti“ allo sguardo dei concittadini in una mostra: è l’idea che ha avuto il pittore Bruno Manenti e che è stata accolta dal presidente della Bcc Giovanni Grazioli dentro il salone della banca. Sono 130 le caricature presentate all’insegna di ’non tutti ma un po ’tutti’, dove i trevigliesi, uomini e donne - su cartoncino in colori acrilici, tempere e pastelli – sono una rappresentanza dei 31mila concittadini. Di ognuno di essi Manenti - valido caricaturista quanto eccellente attore dialettale -coglie un aspetto, un volto, una postura.