Ha l’assicurazione falsa: vittima di truffa

Tutto ha preso il via da una cittadina nervianese, fermata dalla Polizia locale, che si era scoperto essere stata truffata perché in possesso di un certificato assicurativo falso: a partire da quell’episodio la Polizia locale di Parabiago è arrivata alla denuncia di più soggetti, domiciliati a Crotone e specializzati nelle truffe via web. La conducente, residente a Nerviano, convinta di essere in regola con gli obblighi assicurativi, ha spiegato di aver acquistato la polizza online. Scoperto l’inganno, la stessa ha poi presentato formale querela facendo così partire l’indagine che ha permesso di individuare un gruppo di persone dedite a truffe dell’assicurazione su Internet e domiciliate a Crotone. I malviventi si sono serviti della piattaforma Google per attivare la pubblicità della finta assicurazione online. Attraverso conti correnti fittizi e carte prepagate intestate a prestanome sono riusciti a riscuotere con tempestività il denaro degli ignari “clienti“.

P.G.