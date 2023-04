Guardie giurate armate e operai i più gettonati

Sistemista informatico, 1 posto. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Gardone Val Trompia. Codice di riferimento centro per l’impiego di Sarezzo: 36430. Guardia giurata armata, 10 posti. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Brescia e provincia. Codice di riferimento centro per l’impiego di Brescia: 36992. Operaio, 6 posti. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Milzano. Codice di riferimento centro per l’impiego di Leno: 37035. Estetista, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Moniga del Garda. Codice di riferimento centro per l’impiego di Desenzano: 36902. Aiuto cuocoaiuto cucina, 1 posto. Contratto: tempo determinato con fine settimana. Sede di lavoro: Iseo. Codice di riferimento centro per l’impiego di Iseo: 36958. Elettricista o apprendista, 2 posti. Contratti: tempo indeterminato o apprendistato. Sede di lavoro: Palazzolo sull’Oglio. Codice di riferimento centro per l’impiego di Palazzolo: 36809. Operaio meccanico manutentore, 3 posti. Contratti: tempo determinato o indeterminato. Sede di lavoro: Villanuova SC. Codice di riferimento centro per l’impiego di Salò: 36944