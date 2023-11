Greta e Umberto falciati dal Riva sul loro gozzo. Slitta il verdetto d’appello per i manager tedeschi

Slitta al 19 gennaio la sentenza d’appello per Christian Teissman e Patrick Kassen, i due manager tedeschi che il 19 giugno 2021 sul Garda a bordo del potente Acquarama falciarono e uccisero i fidanzati Umberto Garzarella a Greta Nedrotti, 37 e 25 anni, fermi nel golfo di Salò sul loro gozzo in legno a guardare le stelle. Il verdetto era atteso ieri ma l’udienza è stata rimandata per legittimo impedimento di un giudice. La Procura generale aveva chiesto conferma delle condanne – 2 anni e 11 mesi per Teissman, 4 anni e mezzo per Kassen – ancorate a una serie di violazioni, dal "superamento del limite di velocità di quasi 4 volte" allo stato di "alterazione da abuso di alcol di Kassen" che guidava il Riva, ai fanali del motoscafo "non omologati", tali da rendere "pericolosa" la navigazione notturna.

B.Ras.