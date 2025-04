Gara ciclistica giovanile, caduta di gruppo: feriti cinque ragazzi

Lonate Ceppino (Varese), 13 agosto 2025 – Brutta caduta di gruppo stamattina durante una manifestazione ciclistica giovanile Piccola San Geo, appuntamento classico del ciclismo juniores varesino.

Feriti cinque giovani atleti, soccorsi e trasportati in ospedale con vari traumi e contusioni di media gravità.

L’incidente verso le 10.30 durante la discesa in via Della Costa lungo la strada provinciale a Lonate Ceppino, ad avere la peggio nella caduta i cinque corridori juniores.

La gara è stata annullata, i partecipanti sono rientrati a Busto Arsizio.

Disagi per il traffico per la chiusura precauzionale della strada, per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza e il recupero delle biciclette incidentate.