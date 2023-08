Grandi derivazioni a Sondrio: Divisione delle risorse, via libera della Giunta

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Risorse energetiche, Massimo Sertori, ha confermato il criterio di ripartizione della monetizzazione dell’energia gratuita, assegnando a tutti i territori interessati dalle grandi derivazioni la medesima quota di fornitura di energia gratuita determinata a consuntivo per l’anno 2022. Sono stati resi noti i Comuni ricadenti nei sub-ambiti territoriali provinciali a cui attribuire il beneficio dell’energia gratuita per il 2023. Per la provincia interamente montana di Sondrio l’ambito è totale. "Mettendo in atto la legge regionale del 2019 - spiega Sertori - in cui è stato disposto l’obbligo per le grandi derivazioni idroelettriche di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione una quota dell’energia elettrica prodotta da parte degli operatori, con questa delibera confermiamo il criterio di ripartizione straordinario delle risorse adottato per gli anni 2020 e 2021". La Giunta ha inoltre aumentato il numero di nuclei familiari destinatari dell’energia gratuita in base all’Isee.

F.D’E.