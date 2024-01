Botte e mazzate al padre: 35enne arrestato e portato in carcere

Gorle (Bergamo), 30 gennaio 2024 – Era l’incubo della famiglia: maltrattava e picchiava da almeno 5 anni il padre e di recente aveva pure provato ad accoltellarlo. Il tutto per ottenere denaro per l’acquisto di droga in particolare cocaina.

Ora il 35enne è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti ed estorsione ai danni del papà dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Bergamo. Il trentacinquenne, dall’ottobre 2018, era diventato il terrore del padre: offese quotidiane, minacce, percosse, vessazione psicologiche. Nell’estate del 2023, aveva aggredito il genitore con una mazza in legno, colpendolo al capo e provocandogli una vistosa ecchimosi. L’ultima violenza lo scorso 17 gennaio 2024, quando aveva aggredito il padre tentando di accoltellarlo. Poi l’azione dei carabinieri che hanno messo fine alle violenze domestiche.

Il 35enne ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.