"Giornate con poca luce e nebbia in agguato"

Pioggia, nebbia, neve. L’autunno è una stagione pericolosa, perché il meteo cambia in fretta e con esso le condizioni al suolo. "La pioggia rende il terreno scivoloso e quando le precipitazioni sono oltre la norma, i corsi d’acqua si ingrossano – avvertono dal Soccorso alpino lombardo -. Il terreno bagnato può gelare in superficie e diventare più instabile. Pure il manto nevoso può presentare numerose criticità e richiede un’analisi attenta e una preparazione meticolosa delle escursioni. Bisogna avere il giusto equipaggiamento, come abbigliamento tecnico, scarpe adeguate, ramponi. Per tutte le attività sulla neve inoltre occorre essere dotati di dispositivi di soccorso Artva, pala e sonda: accertatevi di saperli utilizzare nel modo corretto".

Attenzione alle ore di luce a disposizione, che con la brutta stagione diminuiscono. D.D.S.