Giornata dello studente nel ricordo di Cozzi

LEGNANO (Milano)

Una manifestazione contrassegnata dal nuovo record di donazioni, 168 borse di studio contro le 153 dell’anno scorso (circa 246mila euro in tutto), ma anche dedicata al ricordo di Pietro Cozzi, storico presidente della Fondazione - scomparso a settembre in un incidente stradale con la moglie Marisa - che tanto ha fatto per questa causa: la Giornata dello Studente, promossa dalla Fondazione Famiglia Legnanese e arrivata alla 37ª edizione, è andata in scena ieri al Teatro Tirinnanzi, riempito in ogni posto disponibile. Sul palco gli interventi di Giuseppe Colombo e del sindaco Lorenzo Radice: con loro anche Umberto Ambrosoli, presidente della Fondazione Bpm, Dante Barone, direttore Ovest Milano Banco Bpm, e Angelo Cairati, prevosto e decano di Legnano. ln video il saluto del ministro Giancarlo Giorgetti.P.G.