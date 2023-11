Gentilezza nello Sport. Premio al basket

La Pallacanestro Brescia è la prima squadra di basket in Italia a ricevere il premio "Gentilezza nello sport", un riconoscimento del suo impegno nel promuovere valori sociali e nell’incoraggiare l’inclusione attraverso il gioco della pallacanestro. Il riconoscimento, ideato dalla giornalista dell’ ussi toscana e dell’Associazione Cor et Amor Gaia Simonetti, è stato riconosciuto per l’impegno che ha profuso nel sostenere la pratica della pallacanestro a Diass (Senegal), dove Germani Spa ha avviato un progetto inclusivo che ha aperto le porte della pallacanestro ai ragazzi di Diass, trasformando questo impegno nella Charity Mission di Pallacanestro Brescia. Mi.Pr.