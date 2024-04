Geas ingaggia Wadoux. La giovane francese sabato può debuttare

Operazione in corso d’opera sul mercato per il Geas Sesto San Giovanni che subito dopo Pasqua ha annunciato di aver firmato la playmaker francese Zoe Wadoux per sostituire l’infortunata Elena Bestagno che è rimasta bloccata da un problema alla spalla destra. La scelta della società rossonera, a poche giornate dal termine della regular season, è andata nella direzione di non lasciare nulla di intentato per rendere sempre più solida la sua quarta posizione in classifica in regular season (al momento pari con Campobasso), una sorta di scudettino dietro le tre corazzate Venezia, Schio e Bologna, che le permetterebbe anche di avere in casa il primo turno di playoff.

Wadoux arriva da un’esperienza nel campionato polacco con il Zaglebie Sosnowiec con il quale ha giocato anche in Eurocup viaggiando a 16 punti di media, seppur non andando oltre il primo girone, mentre il campionato in Polonia è già finito. Sabato alle 18 potrebbe esserci l’esordio in campo nel derby milanese sul parquet del Sanga Milano. "E’ una giocatrice giovane ma con molta esperienza - dice coach Cinzia Zanotti - il fit perfetto per ciò che stavamo cercando e per terminare la stagione". In campo domenica l’altra lombarda, Brescia, che ospiterà tra le mura amiche proprio la rivale del Geas, ossia Campobasso. Sandro Pugliese