Gasperini: "Punti pesanti, ora pensiamo all’Olympique"

Tre punti pesanti per la Champions e Gian Piero Gasperini sorride soddisfatto del risultato. "Le partite del campionato sono tutte difficili. Questa contro la Salernitana forse per noi era la più difficile da preparare perché avevamo tutto da perdere. Nella prima parte siamo venuti meno come qualità, sciupando occasioni pericolose per superficialità. Se resti sullo 0-0 puoi gestire, se vai in svantaggio diventi precipitoso. Per fortuna l’abbiamo rimessa a posto nella ripresa". Da adesso testa solo al Marsiglia: "Dovremo molto attenti. Abbiamo fiducia di raggiungere la finale, sarebbe un traguardo storico".

"Mercoledì pomeriggio ci rivedremo tutti per la prima volta e dovremo preparare sul piano tattico una semifinale di ritorno di Europa League. Una sfida storica per l’Atalanta che può giocarsi una finale di una competizione internazionale. Poi domenica abbiamo la Roma. Poi mercoledì ci sarà la finale di coppa Italia con la Juventus".

Fab.Car.