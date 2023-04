Gas, fuga da casa Evacuazione in città Cinquanta in strada

Un palazzo al civico 7 sgomberato in via precauzionale. Una cinquantina di persone, tra cui anziani e malati, che in fretta e furia hanno dovuto abbandonare la propria abitazione e scendere in strada per motivi di sicurezza. Altre famiglie che vivono nella palazzina erano via per il week-end. Il supermercato, che si trova proprio sotto il condominio in questione, ha dovuto ritardare l’aperura. È iniziata così la mattina in via Garibaldi, in pieno centro città. E sono stati attimi di panico: erano le 7.30. Tutta colpa di un forte odore di gas. Più tardi, intorno alle 11, si scoprirà che proveniva dalle fognature e hanno provveduto a sistemare. A dare l’allarme sono stati proprio alcuni residenti. Qualcuno ha ipotizzato che la colpa poteva essere attribuita a qualche cantiere. Ma non è così, come scopriranno più tardi i tecnici di Unareti. Intanto via Garibaldi, non molto distante dalla rotatoria del tribunale, viene chiusa. Il traffico deviato su via Nullo. In breve sul posto arrivano le squadre dei vigili del fuoco della centrale di Bergamo e del distaccamento di Dalmine. Le pattuglie della Polizia locale si incaricano di regolamentare la circolazione, i tecnici del gas che in breve si mettono all’opera per individuare la provenienza del gas. Ci sono anche un paio di ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118. Una persona è stata trasportata in codice verde all’ospedale, mentre un’altra è stata soccorsa nella vicina casa di riposo Santa Chiara. Ad aiutare a sgomberare il palazzo ci sono anche i volontari della Protezione civile: si prendono in carico le persone fragili, o con difficoltà a deambulare. Arriva anche il sindaco Giorgio Gori per accertarsi della situazione. I residenti confermano che "all’angolo con il supermercato, alla discesa dei garage, si sentiva puzza di gas. L’avevamo già segnalato. Stamattina (ieri n.d.r.) alle 8 di nuovo. Dicono che giù, la zona dei garage, è piena di gas - raccontano - I tecnici del gas sono venuti per controllare". Nel frattempo la viabilità è stata bloccata con la strada chiusa al transito per motivi di sicurezza, da piazza Garibaldi verso via Nullo. Alle 9.30 è stata riaperta via Sant’Alessandro. Via Garibaldi è stata riaperta alle 15.30. Verso le 11 i tecnici di Unareti hanno individuato la fuga di gas nella fognatura. Appena il guasto è stato infatti sistemato, e i livelli di gas scesi, le famiglie sono potute rientrare a casa.

Francesco Donadoni