Garda, il ministro promette attenzione

Approfondimenti sull’iter del progetto di depurazione del lago di Garda, che ha portato al commissariamento e alla scelta dei 2 impianti di Montichiari e Gavardo con scarico nel Chiese. Li ha promessi il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ai sindaci di Montichiari, Prevalle, Calvagese, Gavardo, Muscoline, Bedizzole, Bagnolo, Paitone, al presidente Cm Val Sabbia, che lo hanno incontrato lunedì. In delegazione anche gli onorevoli Cristina Almici, Simona Bordonali, Gian Antonio Girelli e Stefano Borghesi. Quest’ultimo è stato protagonista di un piccolo ‘giallo’: la sua immagine era stata cancellata dalla foto ed il suo nome non figurava nell’elenco dei presenti nel comunicato della delegazione. In sostanza, la delegazione ha spiegato al ministro di non esser contraria alla depurazione del Garda, ma "attenzione deve essere posta in egual misura sul fiume Chiese". Inoltre è stato chiesto di superare il commissariamento per riaffidare alla Provincia l’iter decisionale. Per Borghesi "la Lega è a favore della realizzazione del depuratore", lasciando ai tecnici il compito di individuare la soluzione migliore e con le necessità dei territori. Federica Pacella