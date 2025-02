Bergamo, ladri in azione al teatro Donizetti: via con l’incasso del bar

Bergamo, 3 febbraio 2025 – Pensavano di trovare chissà quanto denaro contante. Il furto nella notte tra sabato e domenica al teatro Donizetti, nel cuore della città.

Le telecamere hanno ripreso due persone che entravano dalla porta d’ingresso della biglietteria. Mentre uno faceva da ‘palo’, il complice si è aggirato alla ricerca di denaro contante. I ladri, a dire il vero, non hanno trovato e portato via granché: circa 250 euro, l’incasso del bar dopo lo spettacolo di sabato sera.

Per farsi largo i ladri hanno forzato la porta della biglietteria con un cacciavite. Uno dei ladri era a volto scoperto. Ma l’incasso viene messo ogni sera in una cassaforte blindata: solo i contanti del bar vengono riposti in un cassetto, ed è questo il bottino che i soliti ignoti sono riusciti a raccogliere. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivate una pattuglia della Sorveglianza Italiana e una Volante della polizia di Stato. Gli agenti hanno acquisito le immagini della videosorveglianza.

"Per fortuna il furto non è stato consistente – commenta il direttore della Fondazione Donizetti Massimo Boffelli -, ma dispiace sempre vedere uno dei simboli della nostra città violato in questo modo”.