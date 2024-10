Ghisalba, sospettati di aver rubato superalcolici, vengono trovati con 134 panetti di burro. Pure dentro gli slip

Ghisalba (Bergamo) – Sospettati di aver rubato delle bottiglie di alcolici, vengono rintracciati dai carabinieri e scoperti con ben altro bottino: 134 panetti di burro, nascosti negli zaini, sotto i vestiti e persino dentro gli slip. È quanto successo nei giorni scorso a quattro uomini che erano stati visti aggirarsi in modo circospetto dentro un supermercato di Ghisalba il pomeriggio del 29 settembre.

Il personale del punto vendita aveva quindi chiamato i carabinieri di Martinengo, che però giunti sul posto non erano riusciti a individuare i quattro presunti ladri di alcolici. Le commesse, all’arrivo dei militari, avevano anche raccontato che quegli stessi quattro uomini, il giorno precedente, erano già stati sorpresi nel reparto superalcolici mentre introducevano in uno zaino alcune bottiglie di liquore, riuscendo a fuggire con la refurtiva.

Dopo essersi fatti descrivere i sospetti, i carabinieri si sono messi subito alla ricerca, riuscendo a rintracciarli nel comune di Ghisalba, nei pressi di una stazione di servizio per carburanti. I fuggitivi, notata la presenza dei militari, hanno cercato goffamente di nascondersi dietro a un cespuglio. I militari si sono avvicinati chiedendo loro di svuotare gli zaini, e, con grande sorpresa, invece di rinvenire superalcolici, hanno trovato numerosissimi panetti di burro.

Dopo un’attenta perquisizione personale, sono stati recuperati ben 134 panetti di burro del peso di 250 grammi ciascuno, custoditi, oltre che negli zaini, anche sotto gli indumenti e nelle mutande. Gli immediati accertamenti hanno consentito di riscontrare che i circa 34 chili di burro erano stati rubati, nel corso dello stesso pomeriggio da un supermercato di Romano di Lombardia, senza che il personale se ne accorgesse. Inoltre, uno dei quattro è stato trovato in possesso di una piccola quantità di eroina, sequestrata dai Carabinieri. I quattro uomini sono stati accompagnati in Caserma per il fotosegnalamento e per gli altri accertamenti di rito e infine sono stati deferiti in stato di libertà per ricettazione; uno di loro, anche segnalato per la detenzione per uso personale di eroina.