Frontale con un camion sulla Statale Asolana. Perde la vita a 81 anni

SAN GIOVANNI IN CROCE (Cremona)

Un uomo di 81 anni di Piadena, G.S, ha perso la vita ieri mattina alle 8.30 in territorio di San Giovanni in Croce, sulla Statale Asolana, andando a schiantarsi con la sua Fiat Punto contro un camion. Secondo i testimoni, la Fiat Punto dell’81enne stava viaggiando in direzione opposta a quella del camion quando improvvisamente è stata vista piegare a sinistra, invadere completamente la corsia opposta e andare a terminare la sua corsa contro il pesante mezzo alla cui guida c’era un 55enne di Boretto che non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro. La Fiat Punto si è schiantata frontalmente contro il Tir, fracassando totalmente la parte anteriore. Sul posto sono stati fatti arrivare i soccorsi che sono intervenuti con auto medica e un’ambulanza ella Croce Rossa di Casalmaggiore, seguiti dai vigili del fuoco di Cremona e da una pattuglia di carabinieri di Casalmaggiore. I militari hanno chiuso l’arteria per permettere i soccorsi e i rilievi del caso. Purtroppo i soccorritori, una volta estratto l’81enne dalle lamiere della sua auto, hanno dovuto constare il decesso dell’81enne. La provinciale Asolana è rimasta chiusa al traffico per cinque ore, fino alle 13.30 per permettere il recupero ei mezzi coinvolti nel tragico sinistro.