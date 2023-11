Forte nevicata anche a 650 metri di quota

Una forte nevicata si è registrata ieri mattina ad Averara, in Val Brembana, località a 650 metri d’altezza. Per questo è stato chiuso il transito sulla Statale 470 della Valle Brembana e del Passo San Marco, nel tratto tra il km 61 e il km 72. Del resto le previsioni avevano lanciato l’allerta arancione per forti piogge, che puntualmente si sono verificate. Ingrossati i fiumi Serio e Brembo, il primo ha triplicato il suo livello. Le strade, in diversi punti, sono diventate corsi di acqua per la fuoriuscita dei torrenti. Lunedì sera, ad Albino, la piena del Serio ha danneggiato un pezzo della pista ciclabile. E per le forti piogge anche il livello del Sebino è salito di 35 centimetri in soli due giorni: torrenti e fiumi hanno portato fino a 220 metri cubi di acqua al secondo per un totale di oltre 21 milioni di metri cubi da inizio settimana. Al lavoro personale Anas nelle regioni del nord colpite dal maltempo.