Forte impennata del turismo. Traino del Pil della Lombardia

BRESCIA

Turismo in crescita nel Bresciano, stando alle tracce digitali, unici dati disponibili in tempo reale per un ente come Visit Brescia che si occupa di monitorare i flussi e programmare i piani di azione. Nel 2023 il totale delle tracce digitali ha superato il 2022 del 2%, mentre per la città di Brescia sono aumentate del 6% rispetto al 2022. Brescia si conferma territorio sempre più apprezzato: il 25% del Pil turistico di tutta la regione arriva da qui, al 2° posto dopo Milano (che fa da sola il 50%).

"Il 2023 è stato un anno di grande crescita – dice Marco Polettini, presidente Visit Brescia -. C’è l’eredità tangibile di Capitale che va gestita". Il piano d’azione di 2 milioni, stanziati grazie al supporto di Cciaa e con il contributo del Comune di Brescia, punta a mantenere alto il gradimento riscosso dal territorio, con un focus soprattutto sui Paesi extra europei. "Siamo partiti 6 anni fa con meno di 700mila euro, siamo a 2 milioni, non paragonabili ai 33 di Trentino Marketing. Ad oggi l’unica struttura pubblica che finanzia e promuove il turismo è Camera di Commercio – ricorda Graziano Pennacchio, ad di Visit Brescia, sottolineando l’assenza della Provincia di Brescia –. In presenze abbiamo raggiunto numeri ottimali: dobbiamo potenziare la qualità. Tutte le attività pianificate in questi anni derivano dal confronto con gli operatori: le tempistiche dei dati, purtroppo, sono inutili, perché avere oggi i dati 2022 non aiuta a pianificare l’attività 2024 e 2025". Da qui l’utilità delle tracce digitali. Secondo l’analisi di Manuel Gabriele, direttore Visit, la permanenza media, ossia il rapporto tra presenze ed arrivi, è il più alto della Lombardia ed è in crescita. Inoltre, sulla città si registra un calo del turismo business, legato all’aumento del turismo leisure. I più generosi con le valutazioni? Gli statunitensi. F.Pa.