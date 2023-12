Fornovo, ladri tentano il colpo in un’azienda di cosmetici: la guardia giurata li mette in fuga

Fornovo (Bergamo), 15 dicembre 2023 – Nel mirino la Art Cosmetic di Fornovo, azienda che produce cosmetici per i principali marchi del mondo. Ma il furto è fallito grazie all'intervento di una guardia giurata che è riuscita a mettere in fuga i ladri.

Un colpo che richiama nel ‘modus operandi’ quello messo a segno lo scorso 17 novembre alla Cam di Antegnate. Qui i ladri avevano bloccato la zona industriale del paese piazzando furgoni e auto rubate nella zona ai principali imbocchi delle due vie e spargendo chiodi, usati nelle operazioni militari per bucare i pneumatici dei mezzi, con l'obiettivo di isolare lo stabilimento sito tra via Marconi via Galilei. Il colpo aveva fruttato un bottino un milione di euro in capi firmati.

Stessa scena giovedì sera, identico il copione, ma questa volta nel mirino dei ladri è finita la Art Cosmetics di Fornovo. I ladri, una decina, avevano pensato a tutto. Per poter portare a termine il colpo indisturbati avevano posizionato due auto, risultate poi rubate, di trasverso lungo la Padana Superiore per coprire l'ingresso e l'uscita dalla strada dove si trova l'azienda. Anche in questo caso sono stati ritrovati, disseminati sulla carreggiata, chiodi utilizzati per bucare le gomme di chi avesse provato a fermarli.

L'allarme è scattato intorno alle 22.30. Nel momento in cui i malviventi erano pronti ad assaltare l'azienda, utilizzando un furgone bianco come ariete per sfondare il cancello e il portellone del capannone, sono stati interrotti dall'intervento di una guardia giurata.

A quel punto è scattata la fuga prima in direzione di Mozzanica e poi lungo la Rivoltana, a tutta velocità. Aiutati anche dalla nebbia fitta sono riusciti a dileguarsi mentre sul posto, in seguito all'allarme lanciato dalla sorveglianza, sono giunte le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Treviglio e della stazione di Caravaggio, insieme alla Polizia Stradale e alla Guardia di Finanza. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'accaduto anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza dell'azienda.