Foppolo, frana una pista da sci. Il sindaco Carletti: “Il fronte è ancora instabile”

Foppolo (Bergamo), 1 giugno 2204 – Una grossa frana si è staccata venerdì pomeriggio, 31 maggio, sulla pista da sci in discesa del Montebello verso il Passo della Croce-Valgussera.

Le immagini sono state pubblicate su Facebook dal sindaco di Foppolo Gloria Carletti, prontamente intervenuta con i tecnici per il sopralluogo, per verificare l'entità del danno, le condizioni di sicurezza e individuare come procedere con le sistemazioni.

Foppolo, frana sulla pista da sci in discesa del Montebello verso il Passo della Croce-Valgussera (Foto facebook sindaco Gloria Carletti)

“Attualmente – ha spiegato il primo cittadino – il fronte risulta ancora instabile a causa delle abbondanti precipitazioni, quindi in giornata si sono attivati i monitoraggi e i prossimi giorni verranno effettuati diversi sopralluoghi, da parte dei tecnici ma anche delle istituzioni”.

Carletti ha inoltre assicurato che tutti sono al lavoro per “trovare soluzioni” che permettano la “sistemazione del versante franato”. Infine, una raccomandazione: “Se qualcuno dovesse passare in quella zona non deve assolutamente avvicinarsi alla frana, oltrepassando le protezioni installate perché è pericoloso”.