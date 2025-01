Tragedia a Fonteno, un artigiano di 60 anni trovato morto in casa: ucciso dalle esalazioni di un braciere

Fonteno (Bergamo), 9 gennaio 2025 – Tragedia a Fonteno, dove nella serata di ieri, 8 gennaio, i vigili del fuoco di Lovere e i carabinieri di Clusone hanno rinvenuto, in un appartamento di via Martiri della Libertà 24, un uomo ucciso dalle esalazioni di monossido di carbonio. Mohamed Nachat, 60 anni, da alcuni giorni non rispondeva alle telefonate dei parenti, che si sono allarmati e hanno così chiesto aiuto. I pompieri sono entrati da una finestra e lo hanno trovato ormai senza vita, così come il suo cane e il suo gatto.

A uccidere l’artigiano 60enne, celibe, come detto sono state le esalazioni di un braciere che serviva a scaldare gli ambienti di un appartamento dove, peraltro, non erano nemmeno attive le utenze domestiche.

Dopo i rilievi di rito, la salma è stata restituita ai familiari.