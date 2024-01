Finti clienti al polo commerciale. Erano due veri puscher

Per passare inosservati avevano parcheggiato l’auto dove era facile mescolarsi tra il via vai della gente, nei parcheggi del centro commerciale Oriocenter. Ma il loro movimento ha insospettito i carabinieri che li hanno controllati. E quei movimenti sospetti erano riconducibili alla cocaina, 86 dosi, e al denaro, oltre 2 mila euro in totale, che i due individui avevano. Venerdì scorso i militari della Sezione operativa, con l’ausilio del Nucleo cinofili di Orio al Serio hanno arrestato due marocchini, un 35enne con precedenti, ed un 33enne incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. Durante la perquisizione personale, addosso a uno sono stati trovati 1.035 euro in contanti, all’altro 475 euro. Ma quale era la provenienza di quel denaro? I carabinieri, che sapevano con quale automobile erano arrivati, hanno controllato anche la vettura è così sono saltati fuori circa 90 grammi di cocaina suddivisa in 86 dosi già pronte per lo smercio. La perquisizione veniva estesa al domicilio dei due e, sebbene non sia stata trovata ulteriore sostanza stupefacente, venivano sequestrati ulteriori 770 euro in contanti e diversi appunti sui quali erano annotati - ritengono gli investigatori - i proventi dell’attività di spaccio. I due cittadini marocchini sono stati in un primo momento portati in carcere. Dopo l’interrogatorio di convalida, il gip ha disposto, per il 35enne l’obbligo di dimora nel comune di Albino e per il 33enne il divieto di dimora nel medesimo comune.